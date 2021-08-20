Париж, 20 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Нападающий ПСЖ Лионель Месси не сыграет за клуб в гостевом матче третьего тура чемпионата Франции с «Брестом». Об этом 20 августа сообщает Get French Football News.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

По информации источника, 34-летний аргентинский форвард продолжает набирать форму.

Отмечается, что в этом матче в составе ПСЖ может дебютировать итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, ПСЖ в первом туре победил на выезде «Труа» (2:1), а затем в дома обыграл «Страсбург» (4:2). Матч с «Брестом» пройдёт 20 августа.

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