Пермь, 20 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. На всей территории Пермского края из-за засухи введен режим ЧС, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Пресс-служба минсельхоза Удмуртии Засуха

Объявленный спецрежим позволит местным аграриям избежать штрафных санкций из-за срыва плана по сбору урожая, а также штрафов за неисполнением финансовых обязательств перед кредитными организациями.

Фермеры и агропредприятия смогут рассчитывать на поддержку со стороны местных органов власти по заготовке кормов. Главам муниципальных образований поручено помочь хозяйствам в организации покоса травы на местных землях.

Стоит отметить, в мае-июне в регионе властвовала аномальная жара. Высокие температуры, суховеи, недостаточное увлажнение почвы на площади более 100 га негативно отразились на урожае сельхозкультур, заготовке кормов, производстве молока, содержании скота и птиц.