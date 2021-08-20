Варшава, , 13:41 — REGNUM «Мигранты — люди, которым я искренне сочувствую, но они — инструмент, средство в руках Александра Лукашенко», — заявил 19 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает информагентство Associated Press.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава польского правительства считает официальный Минск виновным в «преднамеренном использовании» беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана для «шантажа» Евросоюза путём создания гуманитарного кризиса на границе ЕС. Моравецкий пообещал не допустить нелегальных мигрантов на польскую землю.

Напомним, Лукашенко неоднократно отвергал обвинения стран ЕС в создании миграционного кризиса. Он утверждал, что толпы нелегальных мигрантов — это туристы, которые законно прибыли в Белоруссию и которых Евросоюз якобы сам пригласил на свою территорию.

Госпогранкомитет Белоруссии никак не может объяснить свой отказ охранять государственную границу с Литвой и Польшей, которая одновременно является государственной границей Союзного государства. Белорусские пограничники сообщили также, что накануне с польской территории выдворили обратно в Белоруссию нелегальных мигрантов, доставив их на военном автомобиле. Все выдворенные нелегалы отказались просить убежище в Белоруссии и заявили о намерении вновь пытаться проникнуть в ЕС.

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