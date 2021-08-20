Кызыл, 20 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Туве по факту невыплаты зарплаты работников Овюрского дорожного ремонтно-строительного участка в течение более чем двух месяцев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, долг предприятия достиг почти 1,5 млн рублей.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Всего заработную плату с мая по август не получили 24 работника. В рамках расследования дела следователи осмотрели изъяли бухгалтерскую документацию и провели экспертизу.

«В период с января по декабрь 2020 года выявлена частичная невыплата заработной платы восемнадцати работникам предприятия, а также полная невыплата заработной платы одному работнику в период с февраля по май 2021 года. По выявленным фактам также возбуждены уголовные дела», — отметили в ведомстве.

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