Ярославль, 20 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ярославской области отклонила жалобу кандидата в депутаты Государственной Думы РФ, экс-губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына на распространение контрагитационных материалов в его адрес.

Избирательная Комиссия Ярославской области

Речь идёт об анонимном видеоролике, размещённом в YouTube. Первый ярославский губернатор назвал его содержимое ложью и клеветой, цель которой — побудить избирателя голосовать против него на выборах. Лисицын потребовал от избиркома признать видеоролик незаконным и направить в полицию и Роскомнадзор представление о пресечении противоправной агитационной деятельности, удалении видеоролика, установлении и привлечении к ответственности его изготовителей.

Рассмотрев жалобу кандидата, избирательная комиссия сочла ситуацию выходящей за пределы действия избирательного законодательства. Своё решение комиссия аргументировала тем, что видеоролик был изготовлен вне рамок официальной избирательной кампании, а сервис YouTube не является официальным российским СМИ.

Анатолий Лисицын назвал такое решение облизбиркома неудивительным:

«Решение избирательной комиссии неудивительно. Фактически она участвует в информационной кампании по очернению кандидатов от оппозиции. Удивительно то, что потом говорят о падении доверия избирателей к результатам выборов. Такими решениями, отчасти, это доверие и растрачено.»

Кроме Анатолия Лисицына («Справедливая Россия») участие в выборах в Государственную Думу РФ по избирательному округу №194 принимают: действующий депутат Госдумы Андрей Коваленко («Единая Россия»), депутат Ярославской областной думы Ирина Лобанова (ЛДПР), депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова (КПРФ), депутат муниципалитета Ярославля, врач-онколог Дмитрий Петровский («Коммунисты России»), финансовый директор птицефабрики (в прошлом — депутат Ярославской областной думы) Сергей Балабаев («Яблоко»), директор «Института экологического развития» Дмитрий Трусов («Зелёные») и индивидуальный предприниматель Илдар Хазипов («Родина»), студент Владислав Мирошниченко («Новые люди»), директор ООО «Центр судебных экспертиз Ярославской области», в прошлом директор муниципальной управляющей компании Юлия Овчинникова.