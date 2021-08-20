Москва, 20 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Известный по сериалу «Полицейский с Рублевки» актёр Роман Попов попал в больницу, сообщает 20 августа РЕН ТВ.

Pixabay.com В больнице

Отмечается, что актер потерял сознание на съемках и был доставлен в больницу с рассечением лба. Актер подтвердил телеканалу факт госпитализации.

«Да, это так, я в больнице. Потерял сознание на съемках. Вероятно, это просто переутомление, усталость и духота», — сказал он, добавив, что сейчас его состояние стабильное.

Российским зрителям Попов известен по своей роли следователя Мухича в сериале и фильмах «Полицейский с Рублевки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из больницы выписали советского и российского актере, народного артиста России, художественного руководителя Московского современного художественного театра (МСХТ) Владимира Стеклова.

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