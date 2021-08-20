Москва, 20 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Согласно распоряжению властей Таиланда, иностранных туристов, которые используют солнцезащитные средства, содержащих губительные для кораллов вещества (оксибензон, октилметоксициннамат, энзакамен и бутилпарабен), начнут оштрафовать, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

lpittman Кораллы

В Департаменте охраны природы Таиланда считают, что данные химические вещества вредят разрушают кораллы и приводят к обесцвечиванию коралловых рифов. При этом эти вещества содержаться в 3500 солнцезащитных средствах, используемых во всём мире.

Нарушителям грозит наказание в виде административного штрафа в размере до 100 тысяч бат, это 3 тысяч долларов США. Туристам предлагают использовать солнцезащитные средства с оксидами цинка, они не разрушают кораллы.

Как сообщало ИА REGNUM, управление по туризму Таиланда предложило новый план посещения иностранными туристами страны, который называется «7+7».

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