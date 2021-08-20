Красноярск, 20 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 24 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в оперштабе края.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Красноярском крае — 4919 человек, уточнили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 100 206 носителей коронавируса, в списке выздоровевших — 86 390 фамилий.