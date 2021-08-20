Минск, , 13:33 — REGNUM Александр Лукашенко продолжает рассылать безответные поздравления главам государств, применяющих по отношению к Белоруссии политические и экономические санкции. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, 20 августа он от имени соотечественников и себя лично поздравил венгерского президента Яноша Адера с национальным праздником — Днем Святого Иштвана, первого короля венгерского государства.Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

Лукашенко © ИА REGNUM

Лукашенко, сказано в официальном сообщении, «выразил благодарность Венгрии за многолетнюю поддержку, особенно важную в это непростое время» и отметил: «Надеюсь, что дружественные отношения, которые сложились между людьми, конструктивный диалог, сохраненный Минском и Будапештом, будут способствовать развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных отраслях».

«Одним из перспективных направлений взаимодействия может стать защита традиционных семейных ценностей. Принимая во внимание соответствующий существенный опыт Белоруссии, выражаю готовность к расширению диалога в этой отрасли, в том числе в рамках международных организаций», — сказано в поздравлении Лукашенко, которого венгерское руководство считает нелегитимным правителем, узурпатором власти и виновным в жестоких массовых политических репрессиях.

Лукашенко также направил поздравление главе венгерского правительства Виктору Орбану. В документе сказано: «В последний период нашим странам пришлось пережить нелегкие испытания. Однако я убежден, нам хватит стойкости, мудрости и целеустремленности выстоять и победить существующие трудности».

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