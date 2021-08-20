Токио, 20 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Компания Subaru представила тизерное видео нового кроссовера Forester Wilderness. Об этом сообщает пресс-служба компании.

InstagramSubaru / subaru_usa Subaru Forester Wilderness

На видео показаны внедорожные навыки новинки, которая преодолевает лес, каменистую дорогу и едет по заснеженным тропам.

Технические характеристики модели не сообщаются. Дебют Forester Wilderness состоится 2 сентября 2021 года.

Стоит отметить, что ранее компания Subaru представила модель Outback в версии Wilderness. Таким образом, отличительной особенностью этой версии является бамперы, выполненные в новом стиле, лифтованная подвеска, защита картера, вездеходные шины, а в трансмиссии пересмотрена передаточное число главной передачи.

Ранее компания Subaru представила в Японии обновлённый кроссовер Forester, который оснащён функцией управления жестами.

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