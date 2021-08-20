20 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 14:25 — REGNUM Новая партия слитых в сеть личных данных участников «Умного голосования» вызвала бурную реакцию среди известных медиаперсон. Популярные блогеры дали оценку произошедшему 20 августа в Telegram.

Посадка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Чудак на букву «м» Волков, опозорившийся и с утечками с сайта УГ, и экстремистскими донатами, и многим другим, продолжает подрабатывать в роли записного клоуна. Оказывается, что когда в квартиру приходит полиция (без обыска или допроса, а с целью предложить помощь вследствие утечки личных данных по вине Волкова) — то теперь это называется «теракт», представляете? Лёня, а ты же знаешь сказку про мальчика, который кричал «волки, волки!». Помнишь, что с ним случилось?» — пишет юрист Илья Ремесло в своём телеграм-канале.

Многие авторы пришли к выводу, что непрекращающиеся сливы личной информации говорят о том, что это не какая-то досадная ошибка руководства «Умного голосования», а закономерность, связанная с тем, что соратникам осуждённого в России блогера Алексея Навального абсолютно наплевать на своих последователей.

«Такое впечатление, что Леонид Волков то ли начал (продолжил?) торговать электронными почтами участников УГ, то ли безграмотность его IT-команды достигла такого запредельного уровня, что все данные зарегистрировавшихся оказались доступны любому желающему. Как бы там ни было, ещё одна утечка. Данные не без нюансов, но совершенно точно аутентичные», — указывает автор телеграм-канала «Тезис».

Леонид Волков на митинге Навального в Екатеринбурге. 2017 © ИА Красная Весна

Некоторые блогеры отмечают, что количество слитых электронных адресов не поддаётся никакому здравому объяснению. Создаётся впечатление, пишут граждане, что вокруг УГ не было вообще никаких систем безопасности.

«2,2 миллиона. Уму непостижимо. Крупнейший слив в истории экс-ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента). Меняйте адреса — домашние, потому что к вам скоро придет полиция (особенно если ваша фамилия начинается на «Б» и «В»), и заодно электронные», — пишет экс-активистка организации Навального Алена Нарвская в своём Telegram.

Часть авторов считает, что последствия из-за слитых электронных адресов могут быть далекоидущими.

«В современных реалиях, даже если утекает только эл. почта — это цифровой след. А если утекает личная почта — это равносильно, что утекло ваше ФИО, ДР, документы и телефоны, понимаете? Утечка в первую очередь является угрозой трудоустройству. Если вы захотите «качать» с работодателем — это придется делать через суд. Кто-то не в курсе, но перед устройством на работу в серьёзную организацию вас проверит её СБ. Теперь у них будут данные, что вы фактически экстремист… Вам даже не скажут, почему вам отказали. Если регистрация в УГ произошла после признания структур А. Навального экстремистскими организациями, проблемы могут оказаться совсем серьезными», — отмечает автор телеграм-канала «Утечки баз данных».

Ряд блогеров указывает на то, что при поступлении участника УГ на работу служба безопасности компании будет иметь в виду, что данный гражданин принимал участие в деятельности, развёрнутой экстремистами.

«Теперь на карандаше будут все. Плюс ваши данные попадут во все желтые базы, и ждите спам. Захотите поступить на госслужбу или на нормальную работу — безопасники не пропустят. А зачем им лишний геморрой, когда можно взять человека без прошлого. Это что-то наподобие плохой кредитной истории, только на всю жизнь», — считает бывший сотрудник организации Навального в Саратове Михаил Мурыгин.

Алексей Навальный и Леонид Волков putnik

Нашлись и те, кто посочувствовал гражданам, чьи личные данные оказались в руках злоумышленников.

«Очень жаль навальнят, которые доверились своему фюреру и Волкову, а те не сумели организовать даже сохранность персональных данных своих сторонников. Теперь же эти горе-оппозиционеры будут ждать визитов полицейских, а к некоторым уже приходили сотрудники правоохранительных органов. В общем, надо думать головой, прежде чем связываться с конторами Навального. А сейчас пора отписаться в соцсетях от этого мусора», — поделился своим мнением автор телеграм-канала «МедиаАктивист».

Напомним, 19 августа на анонимном форуме 2ch была опубликована новая партия личных данных участников «Умного голосования», включая более двух миллионов электронных адресов.