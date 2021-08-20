Йошкар-Ола, 20 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано также шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 448 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 августа в регионе выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 303 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1305 человек.

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