Йошкар-Ола, 20 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 20 августа выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 303 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 15 550 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 62 человека. 448 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки от COVD-19 скончались шесть человек в республике, накануне было зарегистрировано также шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1305 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 606 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1030 человек, из них у 1006 — пневмония, 45 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписан 61 пациент, при этом госпитализированы 74 жителя Марий Эл.