Калуга, 20 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 119 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 августа. Днём ранее, 19 августа, в регионе было зарегистрировано 122 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 43 тыс. 710 человек, 40 тыс. 265 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 545 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией