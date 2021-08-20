Челябинск, 20 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Челябинске 20 августа торжественно открыли бюст бывшего губернатора Челябинской области Петра Сумина. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Фото: cheladmin.ru Открытие бюста Петра Сумина

Бюст находится возле Государственного исторического музея. На церемонию пришли глава города Наталья Котова, вдова экс-губернатора Ольга Сумина, а также его коллеги и друзья.

Инициатором установки мемориала стал один из благотворительных фондов. «Установка этого памятника является заслуженной благодарностью Петру Ивановичу от всех южноуральцев за существенные позитивные изменения в период его работы», — заявила Наталья Котова.

Выполненный из бронзы бюст поставили на гранитном постаменте. Как сообщало ИА REGNUM, Сумин возглавлял Челябинскую область с 1996 по 2010 год. Скончался он 6 января 2011 года в возрасте 64 лет.