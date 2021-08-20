Пермь, 20 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили за сутки 474 заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 20 августа оперштаб по борьбе с COVID-19. В больницах лечение получают 73 человек, еще 401 человек пребывает дома под меднаблюдением.

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Общее число выявленных зараженных людей в регионе достигло 82 545. Оправились от болезни 72 529 пермяков.

Жертвами заболевания стали 3792 человека. За последние сутки подтверждено 29 летальных исходов. Показатель суточной смертности от COVID-19 третий день подряд держится на одном уровне.