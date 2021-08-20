Грозный, 20 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 298 теперь уже бывших ковид-пациентов. Это рекордный показатель за все время пандемии, за исключением 12 января 2021 года, когда был снят с учета сразу 391 человек, сумевший справиться с болезнью. Такие данные привел 20 августа федеральный оперативный штаб.

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Всего в республике за весь период пандемии коронавируса стали носителями опасной инфекции 18 843 (+171) человека, из них сумел победить болезнь 15 301 пациент. Не удалось спасти врачам 427 пациентов, в том числе семерых, которые скончались за последние сутки.

В настоящее время число «активных» пациентов в Чечне составляет 3115 человек.