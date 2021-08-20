Москва, 20 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Из-за нехватки заработка по основному месту работы 53% жителей России вынуждены подрабатывать. Это 20 августа следует из результатов совместного исследования Авито. Работа и GigAnt.

За работой

Уточняется, что опрос был проведен в период с 10 по 15 августа и в нем принимало участие 10 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Согласно результатам исследования, еще 23% респондентов подрабатывают для того, чтобы занять свободное время и еще для 10% подработка является единственным источником дохода.

При этом из 53% подрабатывающих из-за нехватки денег 22% делают это из-за нехватки средств на крупные траты такие, как покупка техники, оплата образования и путешествий. Еще 16% подрабатывают из-за нехватки денег на продукты и основные потребности и 15% — из-за нехватки дохода на выплаты кредита и ипотеки.

В то же время, большая часть участников опроса (74%) заявили, что они подрабатывают в любое время года, 17% — только летом, по 2% — только весной, осенью или зимой, и еще 3% — подрабатывают круглый год и даже в праздники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса, проведённого исследовательским центром портала SuperJob.ru, стало известно, что сделать прививку от коронавируса планирует ещё 21% российских граждан.