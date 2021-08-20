Екатеринбург, 20 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отказались от отключения троллейбусной контактной линии, которую планировали обесточить из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации.

«Стенограффия» Разрисованный троллейбус

Ранее ожидалось, что из-за ремонтно-восстановительные работ на тяговой подстанции № 7 («Гортранс») линию придётся отключить. До этого на тепломагистрали МУП «Свердловэнерго» произошла коммунальная авария.

Никаких ограничений движения троллейбусов введено не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагалось, что из-за аварии придётся сократить до 40% количество троллейбусов № 1 и № 6, выпущенных на линию.