Новокузнецк, Кемеровская область, 20 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В новокузнецком аэропорту имени Бориса Волынова сегодня, 20 августа, состоялось открытие памятного сквера и экспозиции «Звездная слава Прокопьевска». На выставке представлены личные вещи летчика-космонавта, предметы, побывавшие на орбите, архивные фото, газеты 60−70-х годов. На торжественном мероприятии присутствовал дважды Герой Советского Союза, Герой Кузбасса, летчик-космонавт первого отряда космонавтов СССР Борис Волынов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Борис Волынов принял участие в открытии памятного сквера в аэропорту Новокузнецка

«Борис Волынов открыл на территории аэропорта памятный сквер с бюстом, на котором он запечатлен в скафандре после своего первого полета в январе 1969 года на корабле «Союз-5». Под его командованием впервые была осуществлена стыковка с другим космическим кораблем», — уточнили в областной администрации.

Напомним, Борис Валентинович Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске. Семья переехала в Прокопьевск, когда ему не было и года. В 1953 году Волынов окончил 24-ую военную авиационную школу первоначального обучения летчиков ВВС Приволжского военного округа в Павлодаре, а в 1956 году — Сталинградское (ныне — Волгоградское) военное авиационное училище летчиков имени Краснознаменного Сталинградского пролетариата. В марте 1960 года он был зачислен в первый отряд космонавтов. Прошел полный курс подготовки к полётам на кораблях типа «Восток». Первый космический полет совершил 15−18 января 1969 года в качестве командира космического корабля «Союз-5». В 1976 году совершил второй космический полет в качестве командира первой экспедиции орбитальной пилотируемой станции «Салют-5» и космического корабля «Союз-21». С 1983 по 1990 годы работал командиром отряда космонавтов. В мае 1990 года уволен в запас.