Омск, 20 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки жертвами COVID-19 в Омской области стали девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в министерстве здравоохранения региона.

Minzdrav.gov.ru Врач смотрит на результаты компьютерной томографии

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За весь период в Омской области скончались 1887 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе подтверждён 69 001 случай заражения коронавирусом, выздоровели 50 079 человек.