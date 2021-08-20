Херсон, 20 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Херсоне гигантский флагшток упал на автомобиль чиновника, ответственного за строительство этой достопримечательности. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Klymenko Time.

(сс) PublicDomainPictures Разбитая машина

По данным журналистов, раздавленный автомобиль Lexus принадлежит и. о. директора департамента развития территорий, начальнику управления строительства и финансового обеспечения Херсонской областной госадминистрации Виталию Караваеву.

Как сообщается, сам Караваев не пострадал, он якобы успел выскочить из машины за несколько секунд до падения флагштока.

Журналисты также отметили любопытный факт — в официальной декларации чиновника данная машина не указана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсоне рухнул огромный флагшток, который планировали установить ко Дню независимости Украины. Он обошёлся государству более чем в $300 тыс.