Бишкек, 20 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Киргизская правозащитная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» отреагировала на опубликованную ИА REGNUMновость о том, что советник мэра города Каракола Замира Оторбаева оскорбила в Facebook всех русских, назвав их «ленивыми» и «алкоголиками».

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Правозащитники утверждают, что на момент публикации материала « В Киргизии советник мэра Каракола назвала русских алкоголиками » Оторбаева более двух лет как не работала в «Коалиции за демократию и гражданское общество».

По словам представителей Коалиции, их правозащитная организация — «сторонник поддержания гражданского мира и национального согласия как внутри страны, так и за пределами государства».

«Мы за возможность мирного сосуществования различных народов в результате взаимоуважения, взаимопонимания, взаимодоверия и взаимного сотрудничества», — резюмируют киргизские правозащитники.