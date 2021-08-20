Киргизские правозащитники открестились от коллеги, оскорбившей русских
Бишкек, 20 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Киргизская правозащитная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» отреагировала на опубликованную ИА REGNUMновость о том, что советник мэра города Каракола Замира Оторбаева оскорбила в Facebook всех русских, назвав их «ленивыми» и «алкоголиками».
Правозащитники утверждают, что на момент публикации материала «В Киргизии советник мэра Каракола назвала русских алкоголиками» Оторбаева более двух лет как не работала в «Коалиции за демократию и гражданское общество».
По словам представителей Коалиции, их правозащитная организация — «сторонник поддержания гражданского мира и национального согласия как внутри страны, так и за пределами государства».
«Мы за возможность мирного сосуществования различных народов в результате взаимоуважения, взаимопонимания, взаимодоверия и взаимного сотрудничества», — резюмируют киргизские правозащитники.
Читайте также: Оскорбившая русских советник мэра Каракола лишилась должностиФигурантка скандала с оскорблением русских Замира Оторбаева ранее около около 8 лет являлась директором регионального представительства одной из крупнейших в стране неправительственных организаций «Коалиция за демократию и гражданское общество». Данная структура финансируется главным образом за счет грантов США, ЕС и ООН. Среди направлений деятельности — мониторинг выборов в органы власти в Киргизии.