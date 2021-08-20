Саранск, 20 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 20 августа выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 268 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 43 человека, всего с начала пандемии выздоровели 21 997 жителей Мордовии. 455 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2816 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 19 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1274 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1911 человек.