Оренбург, 20 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 350 новых заражений коронавирусом, что на один меньше, чем днем ранее, сообщает 20 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Интенсивный показатель заболеваемости составил 17,86 на 100 тыс. населения. За сутки темп прироста заболеваемости равен 0,56%, коэффициент распространения инфекции — 0,99%.

С начала пандемии в Оренбуржье зарегистрировано 63 334 носителя коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 3231,46 факта заболевания.

Выздоровели 52 023 пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Жертвой заболевания стали 1433 человека, в том числе десять — за последние сутки.