Кизилюртовский район, Дагестан, 20 августа, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Дагестане пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия. Её организовал у себя в доме житель села Новый Чиркей Кизилюртовского района. Мужчину задержали и возбудили против него уголовные дела о незаконном изготовлении оружия, а также приобретении и сбыте оружия, его основных частей, взрывчатых веществ и боеприпасов, сообщили 20 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

Оружие

Из подробностей расследования известно, что в подсобном помещении домовладения 67-летний умелец организовал мастерскую, в которой переделывал гражданское оружие в боевое. У задержанного имелись всевозможные слесарные инструменты и станки.

В ходе обыска у него были обнаружены две гранаты, пистолет кустарного производства, самодельный револьвер и большое количество запасных частей к оружию. Все найденное отправлено на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что такие мастерские в Дагестане обнаруживали и раньше. В 2020 году был задержан за организацию нелегальной мастерской по переделке оружия 49-летний житель города Избербаша.