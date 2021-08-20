Москва, 20 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Москве отменено строительство автозаправочной станции (АЗС) в районе Митино, сообщила 20 августа глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Планировалось, что новый объект появится на Пятницком шоссе, однако инвестор к освоению участка не приступил. Площадь АЗС должна была составить 530 кв. метров.

Решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным. Инвестпроект будет прекращён, договор аренды расторгнут. Участок собираются выставить на торги, он свободен от объектов капитального строительства.