Омск, 20 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. По состоянию на 20 августа в Омской области подтверждён 69 001 случай заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 394 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в областном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области коронавирусную инфекцию победили 50 079 человек, в том числе за последние сутки выздоровели 303 омича.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в регионе коронавирус выявили у 391 человека.