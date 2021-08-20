Новосибирск, 20 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Сотрудники управления потребительского рынка Новосибирска за неделю изъяли 2358 кг фруктов и овощей, незаконно реализуемых на улицах. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уличная торговля

«За неделю мы изъяли более двух тонн товара, который сейчас хранится на складе, — прокомментировала начальник управления потребительского рынка города Наталья Чагина. — Хозяева продукции негативно реагируют на рейды. В отношении нашего имущества уже были проведены противоправные действия — перерезаны провода холодильного оборудования. Сейчас мы все восстановили, и контейнер работает в обычном режиме».

Она отметила, что в схему размещения нестационарных торговых объектов сегодня входит более 2300 мест.