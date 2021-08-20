Сеул, , 13:13 — REGNUM Специальный представитель США по КНДР Сон Ким посетит Южную Корею с 21 по 24 августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По их словам, 23 августа представитель США проведёт встречу со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, с которым обсудит усилия по достижению прогресса в денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Предполагается, что в повестку дня также войдёт вопрос оказания гуманитарной помощи КНДР, включая предоставление вакцины от COVID-19 и продуктов питания.

Ожидается, что в ходе визита в Сеул Сон Ким также встретится с представителями министерства объединения Южной Кореи и высокопоставленными представителями администрации главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.