Сеул, 20 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Специальный представитель США по КНДР Сон Ким посетит Южную Корею с 21 по 24 августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

По их словам, 23 августа представитель США проведёт встречу со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, с которым обсудит усилия по достижению прогресса в денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Предполагается, что в повестку дня также войдёт вопрос оказания гуманитарной помощи КНДР, включая предоставление вакцины от COVID-19 и продуктов питания.

Ожидается, что в ходе визита в Сеул Сон Ким также встретится с представителями министерства объединения Южной Кореи и высокопоставленными представителями администрации главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.