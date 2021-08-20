Чебоксары, 20 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Чебоксарах сотрудники полиции задержали водителя, которого подозревают в совершении смертельного наезда. По предварительной версии, погибшая пыталась остановить подозреваемого, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Разбирательства начались после того, как 20 августа около 4 часов утра в Чебоксарах у одного из домов было обнаружено тело 31-летней горожанки.

«По словам очевидцев, женщина пыталась остановить знакомого, решившего уехать на «Хендае», и ухватилась за дверную ручку иномарки. Но водитель продолжил движение, в результате женщина получила смертельные травмы», — говорится в сообщении.

30-летний водитель иномарки задержан. В ведомстве отмечают, что у него имеются «внешние признаки алкогольного опьянения».

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла в Чувашии 10 августа: при столкновении трёх машин ранения получили семь человек.

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