Чита, 20 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Забайкалье вновь обостряются паводковая обстановка. Как сообщает 20 августа ГУ МВД РФ по региону, на реке Витим у села Неляты ожидается резкий подъем уровня воды, в ближайшие двое суток возможен выход воды на низкие участки поймы.

Наводнение

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«На реках северных районов также наблюдался подъем: на реке Чара у села Чара — на 95 см, на Витиме и его притоках — на 31−131 см», — предупреждают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Вода зашла в 2,7 тысячи домов, 3,3 тысячи домохозяйств лишились урожая и поголовья, разрушено 555 километров автомобильных дорог, 71 мост и 148 объектов инфраструктуры.

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