Кострома, 20 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Запрет на проведение всех публичных мероприятий независимо от числа участников в Костромской области продлён до 20 сентября 2021 года. Об этом сообщает администрация региона.

Наталья Диева Фестиваль красок в Костроме

Послабления приняты в отношении ряда культурных организаций. Теперь проводить выступления и концерты могут не только театры, цирки, филармонии, но и дома культуры, центры народного творчества и ремёсел. Учреждениям по-прежнему можно наполнять залы лишь на 50%. Посетители обязаны надевать маски, и обрабатывать руки антисептиками.

Как ранее писало ИА REGNUM, ограничения на все публичные мероприятия в области ввели 28 июня 2021 года. По данным на 20 августа прививки от COVID-19 в общей сложности сделали 25% населения региона или 161 505 человек.