Москва, 20 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Повышение цен в РФ на непродовольственные товары в значительной степени продиктовано внешними факторами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова, комментируя соответствующие данные Банка России.

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«Невозможно изолировать российскую экономику от мировой, от ее тенденций и процессов на конкретных товарных рынках, — сказал Долгова. — Например, дефицит микрочипов влияет на объемы выпуска электроники и автомобилей, а падение предложения стимулирует рост цен даже при невысоком спросе. Рост мировых цен на хлопок, металлы, нефтехимию приводит к повышению затрат и цен на одежду и обувь как зарубежного, так и российского производства. Повышательная динамика мировых цен на металлы и древесину способствует подорожанию строительных материалов. Восстановление роста мировых цен на нефть влияет на стоимость бензина и продукции нефтехимии».

Кроме того, она призвала не забывать, что существенно увеличились затраты на логистику.

«Эти процессы отражаются на ценах всех экспортных и импортных товаров, — сказала Долгова. — Существенный вклад в динамику потребительских цен вносят затраты на транспортировку по территории РФ, особенно автотранспортом. Учитывая, что перевозятся сырье, комплектующие, полуфабрикаты и готовая продукция, то этот вид затрат многократно участвует в формировании розничных цен и на российскую продукцию. Кроме того, подавляющее большинство потребительских товаров продаются в упаковке, затраты на которую существенно увеличились в этом году, что также вызвано ростом мировых цен на продукцию нефтехимии, древесину и картон».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова объяснила, с чем связано понижение в РФ цен на ряд продуктов питания.