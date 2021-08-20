Берлин, 20 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Украинские власти расстроены тем, что входящие в правящую коалицию Германии партии отказались от поставок оборонительного оружия Киеву. Об этом 20 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой редакционной группы Funke.

Gov.ua Владимир Зеленский

«Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что Украина надеется на то, что ФРГ поможет ей «оснастить морской флот» и «будет (украинским) партнером в техническом смысле». При этом под правящими в ФРГ партиями украинский президент имел ввиду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, и Социал-демократическую партию Германии.

Отметим, весной нынешнего года сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек посетил Киев и выступил за продажу Украине оборонительных видов вооружений.