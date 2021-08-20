Крымский район, Краснодарский край, 20 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Река Баканка вышла из берегов в Крымском районе Краснодарского края 20 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Наводнение

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«В результате осадков, прошедших на территории Крымского района, река Баканка вышла из берегов. По предварительным данным подтопило 20 домовладений. На месте работают силы и средства министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю. На данный момент уровень воды снижается», — сообщили в оперштабе.

Также наблюдается повышение уровня воды в с. Горное Новороссийска, что может привести к повышению уровня воды в Крымском районе.

Судя по видео, опубликованным в соцсетях главой Крымского района Сергеем Лесем, уровень воды поднялся в реке Адагум в Крымске.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС введен в городе Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях Крымского района.