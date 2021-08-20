Нижний Новгород, 20 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки 27 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Kurskzdrav.ru Аппараты ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5569 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 августа в области выявили 506 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 501 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 151 289 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8174 человека. За сутки число активных носителей снизилось почти на 70 человек.

Читайте также: В Нижегородской области выявили ещё 506 носителей коронавируса