Бузулук, Оренбургская область, 20 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Бузулуке Оренбургской области суд вынес приговор по делу о незаконном игорном бизнесе. Осуждены 11 человек, сообщает СУ СКР по региону.

meineresterampe Игорный бизнес

В зависимости от роли фигуранты признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, а также наркотиков.

Как установлено, в период с 19 июля 2019 года по 6 февраля 2020 года преступная группа, возглавляемая двумя жителями Бузулука и Бузулукского района, осуществляла незаконную игорную деятельность, извлекая доход. Для бизнеса использовались два помещения в городе.

В рамках уголовного дела провели обыски. В игорных зала и по месту жительства фигурантов изъято 40 единиц игрового оборудования и деньги. На изъятое имущество в целях обеспечения исполнения судебного приговора наложен арест.

Суд назначил трем из фигурантам наказание в виде реального лишения свободы от восьми месяцев до двух лет и штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Еще восемь фигурантов оштрафованы. Размер штрафов составил от 300 до 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.