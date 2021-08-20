Новосибирск, 20 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Министерство образования Новосибирской области напомнило о недопустимости поборов в школах. В ведомстве подчеркнули, что общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в России гарантируется законодательно и какие-либо требования о внесении денег в фонд развития образовательного учреждения, на ремонт или другие нужды незаконны и недопустимы.

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«В случае, если рабочая тетрадь включена в список учебников, утверждённый образовательной организацией на учебный год, то она должна быть в школьной библиотеке и выдаваться обучающимся бесплатно», — уточняет министерство.

Напомним, что ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что родителей заставляют сдавать деньги на тетради и даже обои.

В министерстве образования региона в свою очередь подчеркнули, что никто не имеет право требовать у родителей деньги, а решения родительского или попечительского совета носят рекомендательный характер, как для администрации учреждения, так и для других родителей.

«Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать деятельность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса», — указали в минобре.