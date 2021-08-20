Казань, 20 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности объявлено в Татарии, сообщает 20 августа региональное управление Росгидромета.

Лес

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

В период с 21 по 26 августа в республике сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

В выходные дни, 21 и 22 августа ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха по ночам составит +13…+18 градусов, днем — +33…+39. Кратковременный дождь с грозой возможен местами 22 августа.

В начале следующей недели под влиянием пониженного атмосферного давления ожидается неустойчивый характер погоды, местами с кратковременными дождями. В отдельных районах Татарии возможны грозы и усиления ветра. Температура в ночные часы понизится до +20 градусов, днем — около +30.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии до 23 августа действуют ограничения на посещение лесов.

Читайте также: В Чувашии запретили посещение лесов

Читайте также: В Сарове вновь ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике Мордовии