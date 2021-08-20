Тюмень, 20 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 265 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял аналогичное количество.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 августа коронавирусом заразились 52 113 человек, выздоровел 46 731 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 20 августа в регионе скончался 1241 пациентов с COVID-19 (на 14 человек больше, чем днём ранее).