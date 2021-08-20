Нижний Новгород, 20 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 20 августа выявили 506 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 501 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 151 289 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 563 человека, всего выздоровели с начала пандемии 137 546 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 27 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5569 человек. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8174 человека. За сутки число активных носителей снизилось почти на 70 человек.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 20 августа в регионе проведено 3 365 693 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 8060 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 236,4.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,95. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 20 августа остаются свободными 28% коек в ковид-центрах.