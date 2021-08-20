Москва, 20 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. На этой неделе Telegram-каналы обсуждали выдропровод в Калининграде, секс на черноморских пляжах, захват хакасского аэропорта коровами и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляция «Большая глина №4» на Болотной набережной

Центральный федеральный округ

В Москве на Болотной набережной установили скульптуру «Большая глина №4» швейцарского эпатажного художника Урса Фишера. Двенадцатиметровая композиция из алюминия представляет собой увеличенную копию комка глины, который скульптор смял в руках. Москвичи отнеслись к инсталляции неоднозначно. Одним она напомнила гору мусора, другим кое-что похуже. «Современное искусство, мягко говоря, вызывает вопросы», — констатирует «Эго Москвы». Предполагается, что скульптура пробудет в Москве несколько месяцев.

В Костромской области рецидивиста подвела любовь к сладкому. Мужчина вышел из колонии, пошел в местный магазин и украл несколько шоколадок. «Знаменитые костромские воры-зефирочники», — гордится «Родина Снегурочки».

Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербург решил отобрать у Казани статус гастрономической столицы. По мнению петербургских рестораторов, регистрация товарного знака «Казань — гастрономическая столица России» нарушает антимонопольное законодательство. Татарстанский канал «Итиль» патриотично недоумевает: «Гастрономическая столица — всего лишь товарный знак, получить его мог кто угодно. Петербуржцы уступили Казани всего лишь в расторопности».

В центре Санкт-Петербурга полураздетый гусар размахивал шашкой и пугал прохожих. Правда, позже выяснилось, что это были съемки, а гусар оказался актером. «Ночной губернатор» вспоминает петербургского историка и реконструктора Олега Соколова, который расчленил аспирантку: «Полагаю, это был одиночный пикет в поддержку профессора Соколова».

В Калининградском зоопарке появился выдропровод. Идея принадлежит сотрудникам зоопарка, а реализовали ее воспитанники детского технопарка. По этой конструкции выдры смогут перебираться из воды на сушу и обратно. «Калининград * Калининградская область» полагает, что это первый и единственный в мире выдропровод.

Приволжский федеральный округ

Аналитики сервиса «Яндекс.Карты» изучили названия 160 тысяч населенных пунктов России и опубликовали большое исследование, в котором рассказали о самых распространенных, редких и смешных названиях. Мордовский канал «Голос торамы» делится самыми примечательными названиями поселков республики: «В Мордовии можно найти населенные пункты с такими названиями: Пиксяси, Чудинка, Красный Воин, Сырятино, Сиалеевский Майдан».

В Самаре, похоже, нашли альтернативу ежегодному летнему рытью траншей ради замены изношенных труб. Там испытали робота-диагноста, который будет проводить внутритрубную диагностику и помогать в составлении плана локального ремонта теплосетей. «Ну вот, еще одной причиной превращать наши улицы в танковый полигон станет меньше», — радуется «Злой самаритянин».

Южный федеральный округ

За две недели до 1 сентября мама одного из школьников Краснодара выложила в интернет фото учебного класса, на котором видно, что потолок и стены покрыты плесенью, краска и штукатурка осыпались. Как ни удивительно, это стало результатом ремонта. Ремонтировали кровлю, крышу сняли, и дожди затопили учебные помещения. «Департамент образования держит ситуацию на контроле, так что есть шанс, что когда дети придут на занятия, картина будет иной. Вернее, обещают, что она непременно будет иной. Но мы подождем 1 сентября, прежде чем делать выводы», — пишет «Кубанская телега».

Пляжи Сочи и Крыма вошли в рейтинг лучших пляжей для секса и романтического уединения. Специалисты проекта «ТУРбина» оценили их с точки зрения безопасного уединения либо, напротив, наличия соответствующей инфраструктуры. Крымский канал «Шо, опять?» комментирует критерий уединенности: «С уединением в этом сезоне, прямо скажем, напряг. Даже на диких пляжах уже ой как людно. Но при желании (большом) найти можно».

В Краснодарском крае обнаружен поселок, застрявший в 2019 году. Крупнейшие курорты края переполнены туристами, и власти пытаются перенаправить отдыхающих в менее популярные места региона. «СТРАНОВЕД» изучил одно из таких мест — поселок Мезмай на границе Адыгеи и Краснодарского края. «Мезмай как будто остался в прошлом, но прошлом недалеком — когда еще не стал известным коронавирус. Маски никто не носит, сертификаты о вакцинации или согласия на нее тоже не требуют. Большую часть жилья сдают через соцсети, booking и airnbnb не угодили из-за того, что придется платить налоги, про официальное оформление бизнеса лучше даже не упоминать. Нет гостиницы (на бумаге) — нет никаких требований», — пишет канал.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставропольском крае ведьма оценила мужчину в 600 тысяч рублей, но просчиталась, пишет «Кавказ Пост». Ставропольчанка обратилась к так называемой колдунье с просьбой вернуть любимого. Однако мужчина так и не вернулся, а ведьма, получив требуемую сумму, перестала выходить на связь. Для ее поисков теперь колдовские обряды проводит ГУ МВД РФ по Ставрополью в рамках уголовного дела.

Во Владикавказе выбросили на помойку соты с живыми пчелами, пишет Alania_online. Сотрудники регионального оператора по обращению с отходами были в замешательстве. «С одной стороны — жалко пчел, с другой — страшно к ним приближаться. Иногда вывоз мусора становится настоящим приключением», — цитирует канал пресс-службу оператора.

Уральский федеральный округ

Жители поселка Аксарка в Ямало-Ненецком автономном округе пожертвовали ночным отдыхом ради спасения чужого кота. Бестолковое животное сбежало из дома, залезло в металлическую трубу и там застряло. Хозяева искали кота двое суток, а когда нашли, попросили помощи в соцсетях. Рассказывает «Округ белых ночей»: «На помощь приехали местные жители. Их было много. Они болгаркой разрезали трубу и вытащили кота. «Для Шаха все закончилось без травм и ушибов. Он вернулся домой, был помыт, накормлен и спал все воскресенье», — написала хозяйка кота. Женщина поблагодарила местных, которые не пошли спать ради спасения животного».

На Урале творят свое суровое искусство. В Свердловской области в литейном цехе делают ресайкл-инсталляцию из производственного мусора и алюминиевых банок. «Объект появится в рамках уральского паблик-арт фестиваля «ЧÖ». Рома Бантик, художник из города Лесной, показал процесс создания живописных беспредметных полотен из металлолома и банок. Инсталляция будет перевезена в Екатеринбург после создания», — рассказывает «ИА «Уральский меридиан»».

Сибирский федеральный округ

Международный аэропорт Хакасии оказался захвачен коровами. Стадо из 130 коров ночью вероломно сбежало с фермы близ Абакана и оккупировало привокзальную площадь аэропорта. «С помощью громкоговорителей на служебной машине работники воздушной гавани прогнали животных. А вот беспечному фермеру грозит административное наказание», — злорадствует «Абакан 24».

В городе Анжеро-Судженск в Кемеровской области рядом с жилыми домами разгуливал медведь. «Прибывший экипаж ГИБДД обнаружил медведя рядом с мусорным контейнером. Не обращая внимания на полицейских, косолапый пытался забраться внутрь в поисках еды», — пишет «Кузня+». На угрозы составить протокол медведь не реагировал, но полиции все же удалось с помощью специалистов департамента охраны животного мира пристыдить зверя и выгнать его из города.

Дальневосточный федеральный округ

На Камчатке экологи обнаружили тонны выброшенной на берег рыбы. Берега оказались буквально усыпаны лососем и другими ценными породами. «Мачо с Авачи» не унывает: «Эту рыбу съедят медведи. С той лишь разницей, что внутри не будет икры, и им ее не придется ловить».

Хабаровская газета «Приамурье» тиражом в 2800 экземпляров несколько раз вышла на «тарабарском языке» из-за ошибок с кодировкой. «Борус» опубликовал фото полос газеты, на которых видно, что тексты состоят из нечитаемых символов. В редакции утверждают, что это ошибка, а не поданный кому-то тайный знак.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 27 августа.