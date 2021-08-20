Омск, 20 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. За неделю с 10 по 17 августа в Омске выросли цены на гречку, макароны, молоко (2,5% жирности) и сливочное масло. Как сообщили ИА REGNUM 20 августа в мэрии Омска, указанные продукты питания подорожали в пределах 2%.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Гречка

В то же время подешевели свежие огурцы — на 11,4%. Дешевле становятся и другие сезонные овощи, при этом подорожала капуста. Как заверили в мэрии, увеличение цен на капусту было незначительным, и «в ближайшее время цены на овощ вновь будут снижаться».

Также подешевели яйца, мука, творог, печенье. Питьевая вода в литровой упаковке выросла в цене на 3%.

В группе непродовольственных товаров подорожали шампунь (на 4,8%), сухие салфетки (на 3,6%), хозяйственное мыло (на 1,3%).

Напомним, еженедельный мониторинг средних цен в Омске проводится на 76 продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса в 20 сетевых магазинах.

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