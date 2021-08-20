Москва, 20 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов начал индивидуальные тренировки через месяц после перелома пальца руки. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба клуба.

Антон Зайцев Александр Селихов

Селихов получил сложный перелом пальца руки в матче предсезонного турнира с казанским «Рубином». Срок его восстановления ранее оценивался в три месяца.

Напомним, в 2018 году Селихов перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара». В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне 2016/17.

В апреле 2019 года Селихов получил травму в игре с ЦСКА, после чего не играл за основную команду в официальных матчах.