Пекин, 20 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Китайская компания Haval представила новый кроссовер Shenshou, что в переводе означает «Зверь». Об этом сообщает пресс-служба компании.

autohome.com.cn Новый кроссовер Haval Shenshou

По предварительной информации, первоначально компания будет продавать кроссовер с бензиновым двигателем, а затем появится гибридная версия.

Новинка основана на концепте XY, который был представлен весной на автомобильной выставке в Шанхае. Построен концепт был на модельной платформе L.E.M.O.N.

Летом текущего года в единой базе министерства промышленности КНР были представлены несколько снимков новинок компании Haval. Теперь компания представила фотографии новинки, получившей название Shenshou.

Внешний вид новинки почти полностью похож на концепт. Отличительными особенностями экстерьера Haval Shenshou являются крупная радиаторная решетка, которая соединена узкой полосой с оптикой, скрытые матричные фары, выдвижные дверные ручки, а также раздвоенный спойлер и яркие элементы на купеобразном кузове.

Длина автомобиля составляет 4780 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1675 мм. Это почти полностью соответствует габаритам Hyundai Santa Fe. Размер колесной базы составляет 2800 мм.

Haval Shenshou оснащается безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л. с.

Ранее стало известно, что Haval готовится сертифицировать в России новый внедорожник Big Dog.

Читайте также: Обнародованы снимки новой модели Haval H6S