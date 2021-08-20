Воронеж, 20 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежской области днём 21 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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«Днём 21 августа 2021 года местами по Воронежской области ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. В нынешних погодных реалиях, вкупе с пятым классом пожарной опасности, такой ветер будет еще одним фактором, связанным с распространения огня», — предупредили в МЧС.

Чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности действует на территории шести муниципальных районах Воронежской области, а также в Нововоронеже и Воронеже.

В Воронежской области 20 августа действует штормовое предупреждение из-за сильной жары — температура воздуха днём может подняться до +36 градусов. На 21 августа прогнозируется понижение температуры воздуха до +28, ожидаются грозы и кратковременные дожди.