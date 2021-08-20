Новосибирск, 20 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 30-летний сотрудник ДПС. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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«Следствием установлено, что вечером 24 июня инспекторы дорожно-патрульной службы на служебном автомобиле УАЗ преследовали группу мотоциклистов, не выполнивших законные требования об остановке. На улице Береговая города Тогучина Новосибирской области произошёл занос автомобиля сотрудников полиции, отчего они съехали в кювет и наехали на препятствие. В результате происшествия погиб инспектор дорожно-патрульной службы. Водитель служебного автомобиля с травмами был доставлен в больницу и после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение», — напомнили в ведомстве.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину он признал в полном объёме. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.