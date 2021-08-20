Ульяновск, 20 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Вешкаймском районе Ульяновской области планируют восстановить участок, который загрязнён нефтепродуктами. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА Красная Весна Бочка и нефть

Заказчиком является администрация Вешкаймского района. Победитель аукциона должен будет провести восстановительные работы на участке, загрязнённом нефтепродуктами: это территория в рабочем посёлке Вешкайма по улице Железнодорожная, 2Т/2.

Согласно техническому заданию, речь идёт о сборе, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировке отходов IV класса опасности. Площадь нарушенных земель составляет 497,38 кв. метров, объём грунта — 692 тонны.

«Откачка двух резервуаров с остатками мазута, утратившим потребительские свойства. Демонтаж кровли склада, извлечение и утилизация бочек с остатками нефтепродуктов», — отмечается, в частности, в техническом задании.

Начальная цена аукциона составляет 1 728 772 рубля 80 копеек. Данные средства предусмотрены в бюджете поселения.

При подписании контракта работы должны быть завершены до 15 мая 2022 года.