В Ульяновской области восстановят загрязнённый нефтепродуктами участок
Ульяновск, 20 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Вешкаймском районе Ульяновской области планируют восстановить участок, который загрязнён нефтепродуктами. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является администрация Вешкаймского района. Победитель аукциона должен будет провести восстановительные работы на участке, загрязнённом нефтепродуктами: это территория в рабочем посёлке Вешкайма по улице Железнодорожная, 2Т/2.
Согласно техническому заданию, речь идёт о сборе, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировке отходов IV класса опасности. Площадь нарушенных земель составляет 497,38 кв. метров, объём грунта — 692 тонны.
«Откачка двух резервуаров с остатками мазута, утратившим потребительские свойства. Демонтаж кровли склада, извлечение и утилизация бочек с остатками нефтепродуктов», — отмечается, в частности, в техническом задании.
Начальная цена аукциона составляет 1 728 772 рубля 80 копеек. Данные средства предусмотрены в бюджете поселения.
При подписании контракта работы должны быть завершены до 15 мая 2022 года.